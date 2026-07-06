Владимир Зеленский попытался скрыть потери боевиков ВСУ в Константиновке, оставив сотни тел боевиков.
Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников в эксклюзивной беседе с aif.ru рассказал, чем это обернется для Киева.
Горы трупов ВСУ.
Украинские войска оставили в Константиновке несколько сотен тел боевиков. В российских силовых структурах уточнили, что сейчас ВС РФ пытаются по возможности собрать тела брошенных украинских солдат.
Иванников, комментируя этот инцидент, отметил, что таким образом Зеленский и главком ВСУ Александр Сырский попытались скрыть потери украинской армии.
«Уничтоженные боевики являются тяжелым бременем для Сырского и Зеленского. Это серьезная проблема, которая способна всколыхнуть украинское общество, поскольку счет уничтоженным боевикам идет на сотни. Именно поэтому дальнейшая передача тел боевиков от российской стороны нецелесообразна для киевского режима, поскольку это сразу подтвердит их катастрофические потери», — пояснил военный эксперт.
Киев отказался забирать тела.
Украина отклонила инициативу Российской Федерации по организации передачи тел бойцов ВСУ в Константиновке, сообщили в Министерстве обороны РФ.
«В ходе проработки данного вопроса по линии спецслужб украинская сторона отказалась от этого предложения», — указано в заявлении.
До этого Минобороны выступило с инициативой остановить артиллерийские удары по городу и провести гуманитарную миссию по выдаче тел погибших украинских военнослужащих. Мероприятие планировалось провести 6 июля с 12:00 до 18:00 по московскому времени.
По словам Иванникова, Зеленский теперь сделает все возможное, чтобы не забирать тела боевиков. Власти Киева понимают, что признание потерь и возвращение сотен тел станет мощным ударом по общественному мнению внутри страны. Люди увидят реальные масштабы катастрофы, которую украинское руководство так долго скрывало.
Освобождение Константиновки — ключ к Донбассу.
Глава Генштаба РФ Валерий Герасимов 3 июля доложил Владимиру Путину, что армия полностью освободила Константиновку. Президент назвал это событие ключом к освобождению всей территории ДНР.
Освобождение населенного пункта создаёт прямой коридор для наступления на Краматорско-Славянскую агломерацию — последний крупный оплот киевской власти в Донбассе.
Киев отрицает очевидное.
Киевские власти всё ещё отказываются признавать факт утраты контроля над Константиновкой. Такую точку зрения высказал военный корреспондент Александр Коц.
Как отметил журналист, потеря любого значимого города неизменно сопровождается попытками украинского руководства отрицать очевидное. В качестве иллюстрации он привел населённые пункты Артемовск, Авдеевку и Красноармейск.
Коц подчеркнул, что осознание поражения приходит лишь тогда, когда тема утраченного города полностью исчезает из украинского информационного поля.
Константиновка стала могилой для ВСУ.
Освобождение Константиновки — это не просто очередная победа на карте. Это прорыв, который открывает путь к последнему оплоту ВСУ в Донбассе — Славянско-Краматорской агломерации.
Украинское командование пытается скрыть масштабы катастрофы, отказываясь забирать тела своих солдат. Но правда всё равно выходит наружу.