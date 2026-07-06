По словам Иванникова, Зеленский теперь сделает все возможное, чтобы не забирать тела боевиков. Власти Киева понимают, что признание потерь и возвращение сотен тел станет мощным ударом по общественному мнению внутри страны. Люди увидят реальные масштабы катастрофы, которую украинское руководство так долго скрывало.