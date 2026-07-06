Россельхознадзор проверил 88,5 тысячи тонн фруктов и овощей, привезенных в Красноярский край

С января по июнь 2026 года специалисты управления Россельхознадзора по Красноярскому краю проконтролировали ввоз в регион более 88,5 тысячи тонн растительной продукции из-за рубежа. Овощи (47,3 тыс. тонн): картофель, перец, томаты, капуста, лук, кабачки, редис и редька из Китая и стран Средней Азии. Фрукты (38,6 тыс. тонн): арбузы, дыни, виноград, яблоки, черешня, экзотические питахайя и помело из Китая, Ирана и Средней Азии. Кроме того, были ввезены и проверены партии: солода (2,4 тыс. тонн) из Белоруссии и Казахстана, сухофруктов (136,5 тонны) из Таджикистана и Казахстана, зелени (8,1 тонны) из Армении и Узбекистана и срезанных цветов (64,2 тыс. штук) из Таиланда и Казахстана. В ходе фитосанитарного досмотра эксперты обнаружили опасные карантинные объекты. Всего выявлен 151 такой случай, уточнили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Красноярскому краю. В продукции были найдены восточная плодожорка, червец Комстока, западный цветочный трипс, южная томатная моль и вирус коричневой морщинистости томатов. Чтобы не допустить распространения вредителей на полях региона, более 387 тонн зараженной продукции были направлены на обязательное обеззараживание.