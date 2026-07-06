Кардиолог назвал тихие симптомы инфаркта, которые можно спутать с изжогой и усталостью

По словам специалиста, один из самых недооценённых симптомов — постоянная усталость без очевидной причины. Если подъём по лестнице, привычная прогулка или обычные домашние дела начинают даваться тяжелее, это может говорить о том, что сердце уже не справляется с эффективной перекачкой крови. Из-за недостаточного снабжения тканей кислородом появляются слабость, сонливость и ощущение нехватки энергии даже после небольших нагрузок.