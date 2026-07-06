В Хабаровске дорожные знаки для городских улиц снова начали делать по ГОСТу

В Хабаровске возобновили производство дорожных знаков по ГОСТу. Хабаровский научно-производственный центр организации дорожного движения закупил российские станки и снова сможет сам выпускать указатели для городских улиц, сообщили в администрации Хабаровска.
Последние несколько лет знаки приходилось покупать у сторонней организации, но их качество не всегда выдерживало городскую эксплуатацию. Чаще всего проблемы возникали с креплениями: они ломались, знаки приходилось возвращать по гарантии, а жители и надзорные органы регулярно указывали на недостатки.
Теперь крепления делают на клепальном станке. В центре отмечают, что такое оборудование позволяет выпускать знаки по современным требованиям и отказаться от старого способа установки, когда поверхность пробивали насквозь болтами. По действующим нормам такой вариант уже недопустим.
«Себестоимость уменьшилась, мы сами можем быть участниками рынка и предлагать свои услуги», — отметил заместитель мэра Хабаровска по промышленности, транспорту и работе с правоохранительными органами Андрей Горшенин.
Сейчас на улицах Хабаровска установлено около 12 тысяч дорожных знаков, и больше половины из них нуждаются в замене. Новое производство должно помочь городу быстрее обновлять уличную инфраструктуру, следить за изменениями ГОСТов и не зависеть полностью от сторонних поставщиков.