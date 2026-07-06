В Хабаровске дорожные знаки для городских улиц снова начали делать по ГОСТу

Последние несколько лет знаки приходилось покупать у сторонней организации, но их качество не всегда выдерживало городскую эксплуатацию. Чаще всего проблемы возникали с креплениями: они ломались, знаки приходилось возвращать по гарантии, а жители и надзорные органы регулярно указывали на недостатки.