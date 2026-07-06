Эксперт Славин: ИИ может привести к росту числа устных экзаменов и заданий

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июля. /ТАСС/. Широкое использование искусственного интеллекта в образовании может привести к изменению системы проверки знаний студентов, в том числе, большее значение будут иметь устные ответы, практические задания и вопросы на понимание. Такое мнение выразил в беседе с ТАСС ректор «Контур университета» Борис Славин.
Ранее министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков сообщал о том, что развитие искусственного интеллекта может привести к трансформации защиты дипломных работ в пользу проверки знаний не текста, а устного ответа, который позволит объективно оценить реальные знания и компетенции студента. В том числе, в высшие учебные заведения в ближайшие годы придут студенты, для которых искусственный интеллект будет нормой с рождения, это потребует ежегодного пересмотра подходов к обучению и оценке знаний.
«Система проверки знаний студентов в связи с широким использованием ИИ будет меняться. Но не быстро, поскольку пересмотр образовательных программ и оценочных средств в процессе обучения возможен лишь в ограниченном объеме. Новые же программы уже формируются с учетом широкого использования ИИ. Проверка уровня знаний студента в новых программах в основном будет проходить устно, в общении с преподавателем, а вопросы будут либо практическими, либо на понимание, а не на знание», — сказал он.
Славин отметил, что одна из проблем использования ИИ связана с подготовкой к экзаменам: часть студентов может опираться на сгенерированные ответы на вопросы, а не на лекции и учебники. «Целесообразно увеличивать число экзаменационных вопросов, которые, кстати, ИИ может преподавателю помочь составить, чтобы охватить все темы, а также увеличивать долю практических задач, для решения которых надо использовать все имеющиеся знания», — добавил эксперт.