Эксперт Славин: ИИ может привести к росту числа устных экзаменов и заданий

«Система проверки знаний студентов в связи с широким использованием ИИ будет меняться. Но не быстро, поскольку пересмотр образовательных программ и оценочных средств в процессе обучения возможен лишь в ограниченном объеме. Новые же программы уже формируются с учетом широкого использования ИИ. Проверка уровня знаний студента в новых программах в основном будет проходить устно, в общении с преподавателем, а вопросы будут либо практическими, либо на понимание, а не на знание», — сказал он.