Достижения Иркутска представлены на фотовыставке в Москве

Канализационно-очистные сооружения правого берега Ангары реконструированы в 2016—2024 годах по федеральной программе «Сохранение озера Байкал» национального проекта «Экология». Общий объем инвестиций превысил 15,2 миллиарда рублей. Без остановки работы КОС коллектив муниципального предприятия «Водоканал» возвел 47 зданий и сооружений, в том числе биореакторы с технологией глубокого удаления азота и фосфора, установки ультрафиолетового обеззараживания, автоматизированные цеха механического обезвоживания осадка. В результате пропускная способность КОС увеличилась на 70 процентов — с 130 до 220 тысяч кубометров в сутки. Промышленные и бытовые стоки после очистки превращаются в безопасную для природы воду. Заместитель начальника Управления Президента РФ по внутренней политике Евгений Грачев отметил, что это объект мирового уровня, и подобных проектов, реализованных в России, единицы. Практика иркутских КОС рекомендована к тиражированию по всей стране.