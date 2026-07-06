Достижения Иркутска представлены на фотовыставке в Москве

В экспозиции представлены достижения 21 города — активных членов Союза, среди которых Москва, Иркутск, Архангельск, Благовещенск, Великий Новгород, Владикавказ, Волгоград, Грозный, Екатеринбург, Казань, Калининград, Нижний Новгород, Омск, Пермь, Ростов-на-Дону, Самара, Тюмень, Ульяновск, Уфа, Ханты-Мансийск и Челябинск.
Выставка представляет собой визуальную летопись 35-летнего пути российских муниципалитетов — от кризиса 1990-х годов к осознанной программе развития, превратившей российские города в лаборатории современной урбанистики. От Иркутска на выставке представлены три знаковых проекта, отражающих разные направления развития города.
130-й квартал — первое в Сибири общественное пространство, созданное с использованием уникального подхода — регенерации исторического центра. Территория с деревянной застройкой и памятниками архитектуры
Канализационно-очистные сооружения правого берега Ангары реконструированы в 2016—2024 годах по федеральной программе «Сохранение озера Байкал» национального проекта «Экология». Общий объем инвестиций превысил 15,2 миллиарда рублей. Без остановки работы КОС коллектив муниципального предприятия «Водоканал» возвел 47 зданий и сооружений, в том числе биореакторы с технологией глубокого удаления азота и фосфора, установки ультрафиолетового обеззараживания, автоматизированные цеха механического обезвоживания осадка. В результате пропускная способность КОС увеличилась на 70 процентов — с 130 до 220 тысяч кубометров в сутки. Промышленные и бытовые стоки после очистки превращаются в безопасную для природы воду. Заместитель начальника Управления Президента РФ по внутренней политике Евгений Грачев отметил, что это объект мирового уровня, и подобных проектов, реализованных в России, единицы. Практика иркутских КОС рекомендована к тиражированию по всей стране.
Скульптурная композиция из бронзы «Дед, Отец, Сын» установлена в центре «Аллеи Памяти», созданной в 2025 году по президентскому проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Композиция высотой 2,8 метра объединяет образы воинов трех поколений: деда — участника боевых действий в Афганистане, отца — участника событий по восстановлению конституционного порядка в Чеченской Республике и контртеррористической операции на Северном Кавказе, сына — участника военной операции в Сирии и специальной военной операции. Авторами проекта стали скульптор Евгений Ставский и архитекторы Сергей Демков и Евгений Третьяков. Памятник является символом преемственности поколений и связи воинских традиций.
Организаторами фотовыставки выступили Союз российских городов и Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления (ВАРМСУ) при поддержке Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы и Общественной палаты Российской Федерации.
Посетить выставку можно до 31 июля по адресу: Москва, Арбат, дом 28. Вход свободный.
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