Сборная Англии выиграла у команды Мексики и вышла в ¼ финала ЧМ

Сборная Англии в третий раз подряд вышла в четвертьфинал чемпионата мира. В 2018 году англичане заняли четвертое место, а в 2022-м выбыли из борьбы в ¼ финала. Сборная Мексики не смогла выйти в четвертьфинал впервые за 40 лет. Лучшим результатом мексиканцев на ЧМ остается выход в четвертьфинал в 1970 и 1986 годах.