Сборная Англии выиграла у команды Мексики и вышла в ¼ финала ЧМ

МЕХИКО, 6 июля. /ТАСС/. Футболисты сборной Англии со счетом 3:2 обыграли команду Мексики в матче ⅛ финала чемпионата мира 2026 года. Встреча прошла в Мехико.
У сборной Англии голы забили Джуд Беллингем (36 и 38-я минуты) и Гарри Кейн (60, с пенальти). В составе команды Мексики отличились Хулиан Киньонес (42) и Рауль Хименес (69, с пенальти). На 54-й минуте за грубый фол был удален защитник англичан Джарелл Куанса.
Защитник московского «Локомотива» и сборной Мексики Сесар Монтес вышел в стартовом составе и был заменен в перерыве. Начало встречи было отложено на час из-за непогоды.
Сборная Мексики стала второй командой — хозяйкой, которая покинула чемпионат мира — 2026. Ранее на стадии ⅛ финала выбыла из борьбы сборная Канады, проигравшая марокканцам (0:3). Еще одни хозяева, американцы свой матч ⅛ финала проведут 7 июля против команды Бельгии.
Сборная Англии в третий раз подряд вышла в четвертьфинал чемпионата мира. В 2018 году англичане заняли четвертое место, а в 2022-м выбыли из борьбы в ¼ финала. Сборная Мексики не смогла выйти в четвертьфинал впервые за 40 лет. Лучшим результатом мексиканцев на ЧМ остается выход в четвертьфинал в 1970 и 1986 годах.
Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике. В нем впервые принимают участие 48 команд. Турнир завершится 19 июля. Его действующим победителем является сборная Аргентины.