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Электричество частично отключили в Ленинском районе Иркутска

Энергетики ведут работы по определению и устранению причины нарушения.

Источник: IrkutskMedia.ru

IrkutskMedia, 6 июля. Сегодня в 09.37 для ликвидации технологического нарушения режима работы сети произведено частичное отключение электроэнергии в Ленинском районе Иркутска. Без света осталась часть домов на улицах Воровского, Генерала Доватора, Дачная 1-я, Лизы Чайкиной, Олега Кошевого, Покрышкина, Полярная, Саратовская.

Как сообщает тг-канал (18+) «Свет38», бригадами Южных электрических сетей ведутся работы по определению и устранению причины нарушения.

Ориентировочное время восстановления электроснабжения — 13.00.