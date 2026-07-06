Электричество частично отключили в Ленинском районе Иркутска

IrkutskMedia, 6 июля. Сегодня в 09.37 для ликвидации технологического нарушения режима работы сети произведено частичное отключение электроэнергии в Ленинском районе Иркутска. Без света осталась часть домов на улицах Воровского, Генерала Доватора, Дачная 1-я, Лизы Чайкиной, Олега Кошевого, Покрышкина, Полярная, Саратовская.