В Волгоградской области 6 июля отменили беспилотную опасность

Объявленный после полуночи режим беспилотной опасности отменили в Волгоградской области.
Угроза удара БПЛА возникла в регионе сегодня в 00:53. Горожан в очередной раз попросили не подходить к окнам и по возможности оставаться в комнате без окон. Вскоре после предупреждения о возможной атаке в городе приостановили работу аэропорта.
Об отбое беспилотной опасности стало известно в 5:43. Сбивались за в регионе дроны ВСУ, в Минобороны пока не сообщали.
Фото Андрея Поручаева.
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