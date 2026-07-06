Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Волгоградской области 6 июля отменили беспилотную опасность

Объявленный после полуночи режим беспилотной опасности отменили в Волгоградской области. Угроза удара.

Объявленный после полуночи режим беспилотной опасности отменили в Волгоградской области.

Угроза удара БПЛА возникла в регионе сегодня в 00:53. Горожан в очередной раз попросили не подходить к окнам и по возможности оставаться в комнате без окон. Вскоре после предупреждения о возможной атаке в городе приостановили работу аэропорта.

Об отбое беспилотной опасности стало известно в 5:43. Сбивались за в регионе дроны ВСУ, в Минобороны пока не сообщали.

Фото Андрея Поручаева.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше