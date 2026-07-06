Огонь по всей Украине: нефть и АЗС горят как спички в ответ за атаки РФ

В пророссийском подполье сообщили о прилете трех ракет по военным объектам в Днепропетровске. В эксклюзивном комментарии aif.ru военный эксперт Борис Джерелиевский отметил, что речь может идти об уничтожении объектов двойного назначения, в том числе хранилищ нефтепродуктов.
«Сейчас уничтожается любая инфраструктура, которая может иметь двойное значение. Это любые предприятия, которые можно использовать для производства, хранения и сборки военной техники, её ремонта, это складские помещения, любые хранилища газа, нефтепродуктов, смазочных материалов. Все это также подлежит уничтожению, особенно в районах рядом с ЛБС. Удары наносятся по транспортным средствам, большегрузам, фурам, которые используются для перевозки вооружения», — объяснил он.
Джерелиевский обратил внимание на то, что ВСУ активно использовали АЗС для заправки военной техники, поэтому эти объекты являются законными целями для ударов.
«Противник хвалился тем, что, несмотря на то, что их основные нефтехранилища и НПЗ были уничтожены ещё в первые годы кампании, у них нет дефицита горючего по той простой причине, что все импортные поставки сразу развозятся по небольшим хранилищам. Речь шла в том числе об автозаправках. В Сети есть немало фотографий, подтверждающих, что АЗС использовались для заправки военной техники. И сейчас началась работа по ним. Заправки уничтожаются, потому что это, по сути, военные объекты. Отсутствие топлива не только лишает ВСУ транспорта, но и генераторов, дающих электричество для запитки аккумуляторов ударных дронов, которые противник направляет на наши мирные регионы. То есть, уничтожая АЗС и хранилища топлива, мы не даем противнику поднять в воздух дроны для атаки наших городов», — сказал он.
Джерелиевский подчеркнул, что уничтожение логистики противника дает возможность усилить интенсивность наступления наших военных на передовой.
«Интенсивная работа по вражеской логистике, думаю, положительно сказалась на значительном ускорении нашего продвижения практически на всех участках передовой. Противнику гораздо сложнее противостоять нашему наступлению, если у него нет ГСМ, если у него нет вооружений, если он не может ремонтировать и обслуживать свою технику», — добавил он.