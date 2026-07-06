Российские застройщики сократили вывод квартир на рынок

По статистике платформы, Пермь также лидирует по темпам роста проектного числа квартир в новых проектах — в первом полугодии 2026 года оно выросло в 17,2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. И она же лидирует по темпам роста их суммарной площади — рост в 14 раз. Такой существенный рост и в Перми, и в Самаре аналитики сервиса в первую очередь связывают с эффектом низкой базы 2025 года — в обоих городах в первом полугодии 2025 года было всего по два проекта на стартах продаж с двумя корпусами, небольшим числом квартир и их суммарной площадью.