Российские застройщики сократили вывод квартир на рынок

МОСКВА, 6 июл — РИА Недвижимость. Российские застройщики в первом полугодии 2026 года вывели в продажу в городах-миллионниках РФ в продажу 180 проектов новостроек, количество новых проектов год к году не изменилось, но количество квартир и их суммарная площадь сократились почти на 8%, сообщили РИА Недвижимость в bnMAP.pro.
«В первом полугодии в городах-миллионниках в продажу вышло 180 проектов новостроек с 267 корпусами на старте продаж. Проектное количество квартир в них составило 54,315 тысячи лотов, а их суммарная площадь — 2,669 миллиона квадратных метров. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число стартов продаж осталось неизменным, количество корпусов на старте сократилось на 4%, проектное количество квартир уменьшилось на 7,8%, а их суммарная площадь сократилась на 7,9%», — рассказали в пресс-службе платформы.
По данным сервиса, лидером по количеству новых проектов в первой половине 2026 года стала Москва: 62 новых проекта с 98 корпусами, 39 проектов с 49 корпусами относятся к проектам реновации. Количество новых проектов сократилось год к году на 4,6%, число корпусов выросло на 6,5%.
Второе место по числу новых проектов, вышедших в продажу, занял Санкт-Петербург — 21 новостройка с 26 корпусами. Количество новых проектов выросло год к году на 10,5%, но число корпусов сократилось на 25%.
«Минимальное число новых проектов в первом полугодии отмечено в Краснодаре — всего один проект с одним корпусом. Максимальный рост по стартам продаж новостроек продемонстрировала Пермь — в этом году отмечено десять проектов с 17 корпусами на старте, годом ранее было зафиксировано только два старта продаж с двумя корпусами. Также значительный рост числа новых проектов продемонстрировала Самара — сразу десять стартов с 11 корпусами против двух проектов с двумя корпусами в первом полугодии 2025 года», — отметили в bnMAP.pro.
По статистике платформы, Пермь также лидирует по темпам роста проектного числа квартир в новых проектах — в первом полугодии 2026 года оно выросло в 17,2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. И она же лидирует по темпам роста их суммарной площади — рост в 14 раз. Такой существенный рост и в Перми, и в Самаре аналитики сервиса в первую очередь связывают с эффектом низкой базы 2025 года — в обоих городах в первом полугодии 2025 года было всего по два проекта на стартах продаж с двумя корпусами, небольшим числом квартир и их суммарной площадью.
В целом рост количества новых проектов в продаже отмечен в семи миллионниках из 16, снижение — также в семи городах. В Казани и Краснодаре динамика по числу новых стартов продаж отсутствует. «Общий итог по всем миллионникам также не изменился — можно говорить о некой точке равновесия, найденной рынком по числу новых стартов. Однако и проектное количество квартир в новых ЖК, и их площадь все же показывают умеренное снижение, что говорит о достаточно осторожной политике строительной отрасли по новым объемам строительства», — добавили в bnMAP.pro.