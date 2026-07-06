«Питтсбург» подписал с Егором Чинаховым контракт на три года

Минувший сезон стал для Чинахова самым результативным в карьере. Он установил личные рекорды по числу сыгранных матчей, заброшенных шайб, голевых передач и набранных очков. После перехода в «Пингвинз», состоявшегося 29 декабря, форвард набрал 36 очков (18 шайб и 18 передач) в 43 матчах регулярного чемпионата. За этот период он вошёл в тройку самых результативных игроков команды по показателю «плюс-минус». В общей сложности россиянин провёл 72 встречи за «Коламбус» и «Питтсбург», записав на свой счёт 21 гол, 21 передачу и 42 очка.