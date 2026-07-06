На «Бирюсе» участники смены ФинЗОЖ представили проекты по развитию финансовой культуры

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. На форуме ТИМ «Бирюса» завершилась федеральная смена ФинЗОЖ, которая проходила со 2 по 5 июля. Участники работали по шести направлениям: от финансовой грамотности в муниципалитетах и волонтерского просвещения до кибербезопасности, игровых форматов и финансовой грамотности как шоу.