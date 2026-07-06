На «Бирюсе» участники смены ФинЗОЖ представили проекты по развитию финансовой культуры

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. На форуме ТИМ «Бирюса» завершилась федеральная смена ФинЗОЖ, которая проходила со 2 по 5 июля. Участники работали по шести направлениям: от финансовой грамотности в муниципалитетах и волонтерского просвещения до кибербезопасности, игровых форматов и финансовой грамотности как шоу.
По итогам смены команды представили проекты, которые можно развивать в регионах. Один из них — иммерсивный спектакль «Приключения в финансовом мире Красноярья» для дошкольников.
Его предлагают проводить на базе Музея финансов Красноярского края, чтобы через игру и театрализацию объяснять детям простые вещи: труд, деньги, ответственность и честный выбор.
В треке волонтерского просвещения выделился проект «Финпроводник» — программа финансовой грамотности для детей с расстройством аутистического спектра. Сначала авторы предлагают обучить педагогов, тьюторов и специалистов коррекционных школ, а затем через них передавать детям базовые финансовые навыки в понятной и адаптированной форме.
Среди игровых решений участники представили настольную игру «Защита: поход в магазин». Она учит младших школьников распознавать мошеннические схемы и безопасно пользоваться финансовыми инструментами через бытовой сюжет — поход за покупками.
Еще один формат — VR-игра о финансовой безопасности. В ней ребенок попадает в цифровой город, где мошенники пытаются выманить данные и деньги, а игрок должен пройти задания, распознать обман и вернуть «кристалл критического мышления».
Для молодежной аудитории предложили сериал «Тени Энска». Через историю журналистского расследования авторы хотят говорить о финансовых пирамидах, дропперстве, мошенничестве и других рисках, с которыми молодые люди сталкиваются в реальной жизни.
Эксперты дали участникам практические рекомендации по доработке проектов: подсказали, как точнее описать путь к целевой аудитории, усилить содержательную часть и показать, какие навыки получат школьники, студенты, родители или педагоги. Многие идеи, по оценке наставников, уже имеют потенциал для развития и масштабирования в регионах.