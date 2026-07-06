В Костанайской области модернизировали спортивную базу для спасателей

Комплекс предназначен для учебно-тренировочных занятий, повышения профессиональной подготовки сотрудников органов гражданской защиты, а также проведения соревнований по пожарно-спасательному спорту.
Комплекс получил современную инфраструктуру.
Министру представили результаты реконструкции спортивного объекта.
В ходе модернизации были выполнены:
обновление учебной башни; реконструкция тренировочного корпуса; обустройство раздевалок и душевых; закупка нового спортивного инвентаря.
Благодаря обновлению в комплексе созданы современные условия для круглогодичных тренировок и практической подготовки сотрудников.
Министр встретился со спортсменами.
Во время посещения Чингис Аринов пообщался с воспитанниками детских и взрослых сборных.
Свое мастерство продемонстрировали спортсмены, занимающиеся:
рукопашным боем; қазақ күресі; пожарно-спасательным спортом.
После показательных выступлений министр встретился с тренерами и участниками сборных, обсудив вопросы дальнейшего развития спортивной подготовки.
В МЧС отметили значение спортивной подготовки.
Подводя итоги визита, глава МЧС поблагодарил руководство Департамента по чрезвычайным ситуациям Костанайской области за проведенную работу.
По его словам, современная спортивная инфраструктура способствует качественной подготовке сотрудников органов гражданской защиты, укреплению их физической формы и развитию ведомственного спорта.
Что это дает.
Развитие спортивной инфраструктуры в подразделениях МЧС позволяет совершенствовать профессиональную подготовку спасателей и пожарных, поддерживать высокий уровень физической готовности личного состава и создавать условия для подготовки спортсменов, представляющих ведомство на соревнованиях различного уровня.