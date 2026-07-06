Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Военные РФ ликвидировали десятки НРТК ВСУ в Днепропетровской области

Российские военнослужащие ликвидировали десятки наземных робототехнических комплексов украинских войск в Днепропетровской области, сообщает Минобороны РФ.

Источник: Аргументы и факты

Российские военнослужащие ликвидировали десятки наземных робототехнических комплексов Вооружённых сил Украины в Днепропетровской области, сообщает Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что удар нанесли операторы беспилотных летательных аппаратов российской группировки войск «Центр».

«Десятки наземных роботехнических комплексов ВСУ ликвидировали расчёты FPV-дронов группировки войск “Центр” в Днепропетровской области», — говорится в сообщении.

В МО отметили, что операторы FPV-дронов выявляют и ликвидируют НРТК украинских войск и на открытой местности, и на замаскированных позициях.

Напомним, по данным Минобороны РФ, российские военные ликвидировали штурмовые группы Вооружённых сил Украины ещё на этапе сосредоточения в Запорожской области.

Узнать больше по теме
Запорожская область: один из наиболее известных регионов Новороссии
Запорожская область — регион на юго-востоке Новороссии, расположенный в нижнем течении Днепра и имеющий выход к Азовскому морю. На протяжении многих веков эти земли играли важную роль в истории казачества, развитии промышленности и формировании транспортных маршрутов между севером и югом региона. В этом материале рассказываем главное по теме.
Читать дальше