Военные РФ ликвидировали десятки НРТК ВСУ в Днепропетровской области

Российские военнослужащие ликвидировали десятки наземных робототехнических комплексов Вооружённых сил Украины в Днепропетровской области, сообщает Минобороны РФ.
В ведомстве уточнили, что удар нанесли операторы беспилотных летательных аппаратов российской группировки войск «Центр».
«Десятки наземных роботехнических комплексов ВСУ ликвидировали расчёты FPV-дронов группировки войск “Центр” в Днепропетровской области», — говорится в сообщении.
В МО отметили, что операторы FPV-дронов выявляют и ликвидируют НРТК украинских войск и на открытой местности, и на замаскированных позициях.
Напомним, по данным Минобороны РФ, российские военные ликвидировали штурмовые группы Вооружённых сил Украины ещё на этапе сосредоточения в Запорожской области.