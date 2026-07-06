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Выставка пионов проходит в Иркутске

Иркутск, НИА-Байкал — В столице Прибайкалья состоится выставка пионов «Пиономания». Посетить ее можно 6 и 7 июля по адресу: Ленина, 54, 2 этаж.

Источник: Мэрия Иркутска

Все желающие смогут увидеть более 100 сортов цветов, а также редкие экземпляры отечественной и зарубежной селекции, сообщает пресс-служба администрации города.

Опытные цветоводы из Иркутска, Ангарска, Шелехова поделятся своими знаниями и опытом по выращиванию и уходу за пионами.

Экспозицию организуют при поддержке управления реализации общественных инициатив администрации Иркутска, Союза садоводов города и Иркутского района, городского Совета ветеранов и Штаба общественной поддержки.

Часы работы: 6 июля — с 12:00 до 18:00; 7 июля — с 10:00 до 16:00.

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