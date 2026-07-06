Минздрав: число школьников с III группой здоровья превысило 2,3 млн в 2025 году

Как пояснила Намазова-Баранова, увеличение числа детей с III-V группами здоровья связано не с ухудшением состояния здоровья, а с расширением скрининговых обследований и улучшением выявляемости заболеваний. По новому приказу Минздрава для детей теперь учитывается индекс массы тела и его отклонения, что позволяет оценить долю детей с избыточной массой тела и ожирением. Кроме того, введено обязательное исследование глазного дна у младенцев и скрининг на нарушения психического развития.