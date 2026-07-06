В Хабаровске до 13 июля перекроют участок дороги по улице Суворова

В Хабаровске продолжается замена тепловых сетей в рамках подготовки к предстоящему отопительному сезону. С 8 по 13 июля ремонтные работы проведут на участке ТМ-17 по улице Суворова, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Движение транспорта ограничат на территории от платной автостоянки по адресу: улица Суворова, 28/1, и до торгового павильона по адресу: улица Суворова, 28а/1.
В АО «ДГК» отметили, что проезд к дому № 28 по Суворова сохранится с улицы Герцена.
— После завершения строительно-монтажных работ нарушенное благоустройство будет восстановлено в полном объеме по существующему типу, — добавили в компании.
Ранее ИА «Хабаровский край сегодня» сообщало, что в Хабаровске до 15 июля проводят ремонт тепломагистрали № 25. В связи с этим на перекрестке Запарина — Брестская также ограничили движение транспорта.