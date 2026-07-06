«У нас все получается»: Владимир Бахарь подвел итоги смены ФинЗОЖ на «Бирюсе»

«Очень здорово, что два года назад губернатор Красноярского края Михаил Михайлович Котюков предложил собрать всех, кто имеет отношение к финансовой культуре, финансовой безопасности и финансовой грамотности, здесь, на смене ФинЗОЖ. Мне кажется, в целом у нас все получается», — сказал Владимир Бахарь.