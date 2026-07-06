«У нас все получается»: Владимир Бахарь подвел итоги смены ФинЗОЖ на «Бирюсе»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. На форуме ТИМ «Бирюса» завершилась вторая федеральная смена ФинЗОЖ. В этом году она объединила 371 участника из разных регионов страны, которые несколько дней работали над проектами в сфере финансовой культуры, грамотности и безопасности.
Вице-премьер правительства Красноярского края, министр финансов региона Владимир Бахарь отметил, что идея такой смены появилась по предложению губернатора Михаила Котюкова. Второй год проект проходит при поддержке Минфина России, Банка России, Росмолодежи и Росфинмониторинга.
«Очень здорово, что два года назад губернатор Красноярского края Михаил Михайлович Котюков предложил собрать всех, кто имеет отношение к финансовой культуре, финансовой безопасности и финансовой грамотности, здесь, на смене ФинЗОЖ. Мне кажется, в целом у нас все получается», — сказал Владимир Бахарь.
По его словам, по итогам смены будет создан каталог идей ТИМ «Бирюса». К представленным проектам также вернутся на Неделе финансовой безопасности, которая пройдет в конце сентября.
Управляющий отделением Банка России Сергей Журавлев подчеркнул, что смена стала заметной площадкой для молодежного движения в сфере финансового просвещения.
«Я хотел бы назвать две цифры: 371 участник из разных регионов. Это не просто смена, это целое молодежное движение. Я горжусь тем, что оно продолжается и развивается на берегах Енисея, в Красноярском крае», — отметил Сергей Журавлев.
Руководитель агентства молодежной политики и реализации программ общественного развития края Виктор Коломиец напомнил, что за годы работы форума через «Бирюсу» прошли уже более 60 тысяч молодых людей. По его словам, многие проекты молодежной политики края, включая «Спортэкс» и «Каменку», когда-то тоже родились на этой площадке.
«Наша задача — сопровождать ваши идеи и помогать реализовывать каждую смелую инициативу», — сказал Виктор Коломиец.
Участников поблагодарили за работу, вовлеченность и представленные инициативы. Организаторы смены отметили, что ждут бирюсинцев на форуме в следующем году.