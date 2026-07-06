Сборная Мексики в 8-й раз с 1994 года вылетела в ⅛ финала ЧМ

МЕХИКО, 6 июля. /ТАСС/. Футболисты сборной Мексики в восьмой раз с 1994 года вылетели в ⅛ финала чемпионата мира.
В матче ⅛ финала ЧМ-2026 в Мехико мексиканцы проиграли сборной Англии со счетом 2:3.
Ранее мексиканцы семь раз подряд выбывали из борьбы на стадии ⅛ финала — с 1994 по 2018 год. На прошлом турнире в 2022 году сборная Мексики не смогла преодолеть групповой этап.
В последний раз мексиканцы доходили до ¼ финала 40 лет назад. Лучшим результатом для них на ЧМ остается выход в четвертьфинал в 1970 и 1986 годах.
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