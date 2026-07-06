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Англия обыграла Мексику со счетом 3:2 в ⅛ ЧМ-2026

Сборная Англии победила команду Мексики в матче за выход в четвертьфинал чемпионата мира по футболу. Игра закончилась со счетом 3:2. Следующим соперником Англии будет команда Норвегии.

Сборная Англии победила команду Мексики в матче за выход в четвертьфинал чемпионата мира по футболу. Игра закончилась со счетом 3:2. Следующим соперником Англии будет команда Норвегии.

За сборную Англии забили полузащитник Джуд Беллингем (36', 38') и нападающий Гарри Кейн, который забил на 60-й минуте с пенальти. За команду Мексики: нападающий Хулиан Киньонес (42') и нападающий Рауль Хименес (69'). Сорок минут Англия играла в меньшинстве — красную карточку получил Джарелл Куанса на 54-й минуте. Он совершил грубый подкат против мексиканского футболиста Хесуса Гальярдо и попал шипами в ногу оппонента.

Игра проходила на стадионе «Ацтека» в Мехико. Следующий матч Англии против Норвегии состоится 12 июля в 0:00 по московскому времени.

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