Наёмники ВСУ сбегают со своих позиций в районе Славянско-Краматорской агломерации из-за плачевного положения украинской армии в регионе.
Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников в эксклюзивной беседе с aif.ru рассказал, чем вражда наемников и боевиков закончится для Киева.
Бегство наемников.
Колумбийские и польские наёмники сбежали из посёлка Алексеево-Дружковка в ДНР, временно находящегося под контролем украинских боевиков. Отмечается, что наёмники сбежали сразу после ракетного удара ВС России по военным объектам ВСУ.
Иванников, комментируя этот инцидент, отметил, что Алексеево-Дружковка находится недалеко от тех мест, где российские подразделения активно продвигаются в сторону Дружковки и Славянска.
К слову, ранее на том же направлении была успешно освобождена Константиновка, а Красный Лиман продолжают зачищать от боевиков.
«Наёмники осознали безысходность своего положения и то, что их бросили умирать. У них осталась только одна надежда на спасение — это бросить все и сбежать. Они бросают, в том числе, оружие, боеприпасы, своих раненых товарищей. И это вполне объяснимо, так как у иностранных наёмников на этом направлении нет единого центра командования. Там разрозненные группы иностранных наёмников используют для того, чтобы затыкать разные дыры, образовавшиеся в результате продвижения российских подразделений», — пояснил военный эксперт.
Взаимная ненависть: украинцы и наёмники против друг друга.
Украинские боевики и наёмники ВСУ презирают друг друга и бросают тела своих товарищей на поле боя, сообщил Олег Иванников.
Он отметил, что наёмники ВСУ сбегают с позиций, поскольку осознают безысходность своего положения.
«Различия в речи являются существенным фактором в недопонимании боевиков ВСУ и иностранных наёмников. Последние, к тому же, получают значительно больше денежных средств, чем украинские боевики. Бойцы ВСУ завидуют наёмникам и стараются реализовать свою зависть в том, чтобы оставить последних без обеспечения, в том числе и без продовольствия», — пояснил военный эксперт.
Иванников подчеркнул, что боевики ВСУ прекрасно осознают, что наёмники находятся в более привилегированном положении.
«Украинские боевики не испытывают никакого сожаления и сострадания, если наёмники погибают или получают тяжелые увечья или ранения. Те, в свою очередь, отвечают взаимностью, презирают боевиков ВСУ, считая их за скот, за грубую рабочую силу, которая ни на что не способна, кроме выполнения прямых приказов», — добавил специалист.
Брошенные на произвол судьбы: почему наёмники бегут.
Отсутствие единого командования, разрозненные группы, языковой барьер и взаимная ненависть между украинскими боевиками и иностранными наёмниками привели к тому, что «солдаты удачи» бросают свои позиции при первых же признаках опасности.
Они понимают, что украинское командование не станет их защищать, а местные боевики не придут на помощь. Единственный выход — бегство.
Массовое бегство наёмников из района Славянско-Краматорской агломерации свидетельствует о глубоком кризисе в украинской армии. Иностранные «солдаты удачи», которые должны были усиливать оборону, стали обузой. Они бегут, бросая оружие и раненых, а украинские боевики не хотят им помогать. Это лишь ускоряет освобождение региона российскими войсками.