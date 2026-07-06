Бегство НАТО: враждующие группы боевиков начали отступать у Славянска

«Наёмники осознали безысходность своего положения и то, что их бросили умирать. У них осталась только одна надежда на спасение — это бросить все и сбежать. Они бросают, в том числе, оружие, боеприпасы, своих раненых товарищей. И это вполне объяснимо, так как у иностранных наёмников на этом направлении нет единого центра командования. Там разрозненные группы иностранных наёмников используют для того, чтобы затыкать разные дыры, образовавшиеся в результате продвижения российских подразделений», — пояснил военный эксперт.