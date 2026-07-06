Мемориальная фотовыставка открылась в Донецке

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В день рождения интербригады «Пятнашка» в Донецке открыли фотовыставку, посвященную совместной работе бойцов подразделения и молодежи ДНР.
В экспозицию вошли фотографии, отражающие участие интербригады в гуманитарных миссиях, патриотических, спортивных и культурных мероприятиях. Посетители выставки также посмотрели документальных фильм «Батальон “Пятнашка”. На стороне добра».
«В 2014 году в составе бригады было всего 15 добровольцев, горящих идеей справедливости. Сегодня мы видим, как маленькое подразделение разрослась до одного из самых боеспособных штурмовых кулаков ВС России», — отметил глава ДНР Денис Пушилин, поздравляя «Пятнашку» с годовщиной основания.
Об этом сообщит ТГ-канал «Донбасс решает».
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