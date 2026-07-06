Мемориальная фотовыставка открылась в Донецке

«В 2014 году в составе бригады было всего 15 добровольцев, горящих идеей справедливости. Сегодня мы видим, как маленькое подразделение разрослась до одного из самых боеспособных штурмовых кулаков ВС России», — отметил глава ДНР Денис Пушилин, поздравляя «Пятнашку» с годовщиной основания.