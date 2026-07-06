Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мемориальная фотовыставка открылась в Донецке

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В день рождения интербригады «Пятнашка» в Донецке открыли фотовыставку, посвященную совместной работе бойцов подразделения и молодежи ДНР.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В день рождения интербригады «Пятнашка» в Донецке открыли фотовыставку, посвященную совместной работе бойцов подразделения и молодежи ДНР.

В экспозицию вошли фотографии, отражающие участие интербригады в гуманитарных миссиях, патриотических, спортивных и культурных мероприятиях. Посетители выставки также посмотрели документальных фильм «Батальон “Пятнашка”. На стороне добра».

«В 2014 году в составе бригады было всего 15 добровольцев, горящих идеей справедливости. Сегодня мы видим, как маленькое подразделение разрослась до одного из самых боеспособных штурмовых кулаков ВС России», — отметил глава ДНР Денис Пушилин, поздравляя «Пятнашку» с годовщиной основания.

Об этом сообщит ТГ-канал «Донбасс решает».

16+