Англия выбила Мексику с домашнего чемпионата мира

Поражение лишило мексиканцев шансов впервые за 40 лет выйти в четвертьфинал мирового первенства. Для Англии этот выход в четвертьфинал стал третьим подряд. На турнире 2018 года команда заняла четвёртое место, а на чемпионате мира 2022 года завершила выступление на стадии ¼ финала. Кроме того, Мексика стала второй страной-хозяйкой ЧМ-2026, выбывшей в ⅛ финала после сборной Канады.