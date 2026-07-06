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Англия выбила Мексику с домашнего чемпионата мира

Cборная Англии стала участником четвертьфинала чемпионата мира — 2026, одержав непростую победу над хозяевами турнира — командой Мексики. Встреча в Мехико завершилась со счётом 3:2.

Источник: Life.ru

Главным героем матча стал Джуд Беллингем, который дважды отличился в течение двух минут, забив на 36-й и 38-й минутах. Победный мяч на 60-й минуте с пенальти провёл Гарри Кейн. У мексиканцев голами отметились Хулиан Киньонес и Рауль Хименес, также реализовавший 11-метровый удар. При этом с 54-й минуты англичане играли вдесятером после удаления защитника Джарелла Куансы за грубое нарушение правил. Несмотря на численное меньшинство, команда сохранила победный счёт.

Поражение лишило мексиканцев шансов впервые за 40 лет выйти в четвертьфинал мирового первенства. Для Англии этот выход в четвертьфинал стал третьим подряд. На турнире 2018 года команда заняла четвёртое место, а на чемпионате мира 2022 года завершила выступление на стадии ¼ финала. Кроме того, Мексика стала второй страной-хозяйкой ЧМ-2026, выбывшей в ⅛ финала после сборной Канады.

Напомним, начало матча между сборными Мексики и Англии было перенесено на час из-за неблагоприятных погодных условий. Отмечалось, что это будет незабываемый вечер для болельщиков, которые будут наблюдать за Англией на чемпионате мира.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

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