Питомник голубей приглашает иркутян на экскурсии

В завершении выступления участники выпустили в небо более 50 белых голубей.
После этого у иркутян и гостей города появилось много вопросов: откуда эти птицы, как они попадают домой, что с ними будет дальше? В рамках проекта «Дневник большого юбилея» советник мэра Иркутска Инга Корочкина пообщалась с владельцем питомника голубей Николаем Новиковым и узнала подробности.
Питомник «Счастье летать» открылся в областном центре месяц назад. Его название тесно связано с проектом «Счастье чистой воды».
«Мы решили поддержать проект администрации Иркутска в своей интерпретации — “Счастье чистого неба”. На юбилее Ленинского округа мы проводили выставку голубей и именно там услышали песню — “Счастье летает” и подумали: это про нас», — рассказал Николай Новиков.
Эта композиция объединила разные сообщества города. «Команда Счастья» исполнила эту композицию, а клип был снят совместно с представителями регионального отделения Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих».
Семья Николая Новикова уже три поколения держит у себя голубей. Голубятню построил его дед 26 лет назад. Она расположена в поселке имени Кирова в Иркутске. Сейчас там проживает более 300 особей 15 пород, каждая из которых имеет свои особенности: бойные умеют переворачиваться в воздухе, почтовые владеют инстинктом возвращаться обратно домой. Именно их выпускали на городском празднике, сообщает пресс-служба мэрии.
«Эти птицы очень хорошо ориентируются в пространстве. Но перед выпуском на новой локации им нужно показать маршрут. Я собираю голубей в корзину и выпускаю с нескольких точек, с каждым разом все ближе к нужному месту. Это своеобразная дрессировка. После этого каждый из них возвращается обратно на голубятню», — сообщил потомственный голубевод.
Сейчас питомник «Счастье летать» открыл свои двери для иркутян и гостей города. Для того чтобы попасть на экскурсию, пообщаться с голубями, увидеть птенцов, нужно заранее записаться по номеру телефона:
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