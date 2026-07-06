Питомник голубей приглашает иркутян на экскурсии

«Эти птицы очень хорошо ориентируются в пространстве. Но перед выпуском на новой локации им нужно показать маршрут. Я собираю голубей в корзину и выпускаю с нескольких точек, с каждым разом все ближе к нужному месту. Это своеобразная дрессировка. После этого каждый из них возвращается обратно на голубятню», — сообщил потомственный голубевод.