В Астане объединили домбру и искусственный интеллект в уникальном шоу

Проект объединил традиционное казахское музыкальное искусство, современные технологии и элементы искусственного интеллекта, передает DKNews.kz.
Мероприятие стало одним из ярких событий праздничной программы, подготовленной ко Дню столицы.
Народные традиции представили в современном формате.
Главной идеей проекта стала популяризация исторического значения домбры и национальной культуры с использованием современных мультимедийных технологий.
Зрители увидели концерт под открытым небом, в котором живое исполнение народной музыки сочеталось с цифровыми визуальными эффектами и элементами искусственного интеллекта.
Для жителей подготовили насыщенную программу.
Заместитель руководителя Управления культуры Астаны Акерке Жуманбаева отметила, что праздничная программа ко Дню столицы включает более 200 мероприятий.
«Ко Дню столицы для жителей и гостей нашего города запланировано более 200 мероприятий, мы хотим, чтобы каждый человек нашел для себя что-то свое и стал частью всеобщего праздника. А сегодня, в Национальный день домбры, проводится уникальный проект, в котором народные культурные традиции идут в симбиозе с искусственным интеллектом. В течение всего дня все желающие могли познакомиться с домброй и другими национальными инструментами, детей обучали навыкам игры на них, проводились мастер-классы по созданию инструментов. А увенчал все концерт под открытым небом, где живой звук, народные песни и танцы сочетаются с самыми современными технологиями. Для нас это новый, очень интересный и очень перспективный опыт», — рассказала Акерке Жуманбаева.
Гости смогли познакомиться с национальными инструментами.
В течение дня в столице проходили интерактивные и культурно-познавательные мероприятия, посвященные казахскому музыкальному наследию.
Для жителей и гостей города организовали:
знакомство с домброй и другими национальными инструментами; мастер-классы по игре на музыкальных инструментах; занятия по изготовлению традиционных инструментов; концертную программу под открытым небом.
Что это дает.
Использование современных технологий помогает по-новому представить национальную культуру и сделать ее ближе молодежи. Сочетание традиционной музыки, мультимедиа и искусственного интеллекта открывает новые возможности для популяризации казахского наследия и показывает, что национальные ценности могут органично развиваться вместе с современными технологиями.