В Астане объединили домбру и искусственный интеллект в уникальном шоу

«Ко Дню столицы для жителей и гостей нашего города запланировано более 200 мероприятий, мы хотим, чтобы каждый человек нашел для себя что-то свое и стал частью всеобщего праздника. А сегодня, в Национальный день домбры, проводится уникальный проект, в котором народные культурные традиции идут в симбиозе с искусственным интеллектом. В течение всего дня все желающие могли познакомиться с домброй и другими национальными инструментами, детей обучали навыкам игры на них, проводились мастер-классы по созданию инструментов. А увенчал все концерт под открытым небом, где живой звук, народные песни и танцы сочетаются с самыми современными технологиями. Для нас это новый, очень интересный и очень перспективный опыт», — рассказала Акерке Жуманбаева.