В Омской области семьи с детьми-инвалидами получили 78 миллионов рублей

Отделение Социального фонда России (СФР) выплатило родителям детей-инвалидов 78 млн рублей за 12 000 предоставленных выходных дней. Средняя стоимость одного дня выросла на 20% по сравнению с 2025 годом и достигла 6 300 рублей.
Семьи имеют право на четыре дополнительных выходных в месяц для ухода за ребёнком с инвалидностью. Родители могут использовать их по очереди или одновременно.
Неиспользованные дни накапливаются и могут быть оформлены позже — в том числе как небольшой отпуск до 24 дней, по согласованию с работодателем. Важно потратить накопленные дни в течение того же года; перенос на следующий год или денежная компенсация невозможны.
Для оформления дополнительных выходных родителям необходимо подать заявление работодателю с приложением справки от второго родителя о количестве предоставленных дней. Если один из родителей менял работу, потребуется справка с предыдущего места работы.
Право на дополнительные выходные распространяется также на опекунов и попечителей детей с инвалидностью.