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Трибуны «Ацтеки» молчанием встретили поражение сборной Мексики на ЧМ

Мексиканцы проиграли в ⅛ финала англичанам.

МЕХИКО, 6 июля. /ТАСС/. Болельщики на стадионе «Ацтека» в Мехико гробовым молчанием встретили поражение сборной Мексики от команды Англии в матче ⅛ финала чемпионата мира по футболу, передает корреспондент ТАСС.

На протяжении всей встречи трибуны неистово поддерживали свою команду, которая в итоге потерпела поражение со счетом 2:3. Сразу после финального свистка стадион полностью замолк и сохранял тишину, слышно было только сектора с английскими болельщиками. Многие были шокированы и огорчены данным результатом.

В последний раз мексиканцы доходили до ¼ финала 40 лет назад. Лучшим результатом для них на ЧМ остается выход в четвертьфинал в 1970 и 1986 годах.

Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике. В нем впервые принимают участие 48 команд. Турнир завершится 19 июля. Его действующим победителем является сборная Аргентины.

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