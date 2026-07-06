Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Волгоградский аэропорт вернулся к работе после вынужденной паузы

Три с половиной часа в режиме ожидания провел волгоградский аэропорт сегодняшней ночью.

Три с половиной часа в режиме ожидания провел волгоградский аэропорт сегодняшней ночью.

На паузу работу авиагавани специалисты Росавиации поставили спустя час после объявления в регионе режима беспилотной опасности. Ограничения продлились до 05:44.

Несмотря на вынужденный простой, существенных подвижек в расписании пока не случилось. К этому часу в аэропорту Волгограда задерживается прибытие лишь одного московского рейса компании «Победа» — вместо 09:05 он приземлится в Гумраке в 10:30.

Фото Андрея Поручаева.