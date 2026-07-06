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«Торнадо-С» поразил боевую машину ВСУ «Град» на добропольском направлении

Российские военные ликвидировали боевую машину «Град» украинских войск на добропольском направлении, сообщает Минобороны РФ.

Источник: Аргументы и факты

Российские военные ликвидировали боевую машину «Град» Вооружённых сил Украины на добропольском направлении, сообщает Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что удар нанёс расчёт реактивной системы залпового огня «Торнадо-С».

«Военнослужащие расчёта реактивной системы залпового огня “Торнадо-С” 232-й гвардейской реактивной артиллерийской бригады группировки войск “Центр” ликвидировали боевую машину БМ-21 “Град” формирований ВСУ на добропольском направлении СВО. Артиллерийская установка противника была выявлена разведкой в момент подготовки к стрельбе по позициям российских подразделений», — говорится в сообщении.

В МО отметили, что был использован высокоточный реактивный снаряд, предназначенный для ликвидации «ракетных и артиллерийских установок, легкобронированной и небронированной техники противника».

«Осколочно-фугасные элементы боевой части накрыли площадь, полностью ликвидировав боевую машину “Град”, а также личный состав расчёта ВСУ», — заявили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что российский танкист прямой наводкой с первого выстрела ликвидировал боевую машину пехоты Вооружённых сил Украины, БМП находилась на расстоянии около километра.