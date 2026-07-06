«Торнадо-С» поразил боевую машину ВСУ «Град» на добропольском направлении

«Военнослужащие расчёта реактивной системы залпового огня “Торнадо-С” 232-й гвардейской реактивной артиллерийской бригады группировки войск “Центр” ликвидировали боевую машину БМ-21 “Град” формирований ВСУ на добропольском направлении СВО. Артиллерийская установка противника была выявлена разведкой в момент подготовки к стрельбе по позициям российских подразделений», — говорится в сообщении.