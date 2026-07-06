Депутат Панеш: Родственники пациентов смогут получать медсправки с 1 сентября

С 1 сентября в России получить медицинские справки смогут не только пациенты, но и их родственники. Об этом в понедельник, 6 июля, рассказал депутат Государственной думы Каплан Панеш.
— Новые правила упрощают жизнь и пациентам, и их близким. Во-первых, право на получение медицинских документов получают не только сами пациенты, но и их близкие родственники, — уточнил парламентарий.
Кроме того, строгие шаблоны справок и заключений станут необязательны — документ можно будет сделать и в произвольной форме, если законом не установлено иное.
— В-третьих, упрощается выдача справок в электронном виде: больше не нужно получать отдельное согласие пациента на электронную форму, — цитирует Панеша РИА Новости.
Ранее Минздрав также утвердил для доноров новые правила, которые вступят в силу 1 января. В частности, увеличится срок хранения анкеты донора, и появится возможность проведения экспресс-тестирования.
Помимо этого, российские фельдшеры с 1 сентября смогут оказывать доврачебную помощь в сфере психиатрии и наркологии, о чем рассказала член комитета Госдумы по охране здоровья Юлия Дрожжина.