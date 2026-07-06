ВСУ атаковали Севастополь: город остался без света

Севастополь временно остался без электроснабжения после атаки киевского режима на энергетическую инфраструктуру за пределами города. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
«В результате атаки врага на энергетическую инфраструктуру за пределами Севастополя, наш город временно остался без электроснабжения», — написал градоначальник в мессенджере Max.
Развожаев отметил, что аварийные и энергетические службы уже приступили к устранению последствий произошедшего. Специалисты работают над тем, чтобы как можно скорее восстановить подачу электроэнергии в дома жителей и на объекты инфраструктуры.
В связи с отключением электричества Развожаев обратился к жителям с просьбой рационально использовать заряд мобильных устройств. Он рекомендовал пользоваться телефонами только в случае необходимости.
Губернатор призвал не создавать дополнительную нагрузку на энергосистему. По его словам, после появления света не следует одновременно включать все бытовые электроприборы.
По данным Развожаева, из-за отсутствия напряжения в сети утром не смогут выйти на маршруты городские троллейбусы. Жителям Севастополя рекомендовано заранее планировать поездки и закладывать дополнительное время на дорогу.
Ранее часть Запорожской области осталась без света из-за атак киевского режима. Губернатор региона Евгений Балицкий уточнил, что критическая инфраструктура работает, а энергетики оценивали повреждения и работали над стабилизацией энергоснабжения.
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо накануне сообщал, что белее 90 населенных пунктов в шести округах региона оказались обесточены после ударов ВСУ. Также были атакованы легковые автомобили, грузовики и автобусы.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что киевский режим наносит удары по мирной инфраструктуре в России. По его словам, она не имеет отношения ни к ВС РФ, ни к военно-промышленному комплексу.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что террористические акты украинской армии против мирных жителей не изменят ситуацию на поле боя и не помогут Киеву избежать поражения.