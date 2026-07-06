Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россиян в 2027 году ожидают 247 рабочих дней

В 2027 году при стандартной пятидневной рабочей неделе россиян ожидает 247 трудовых дней. Об этом во время общения с РИА «Новости» рассказала заведующая кафедрой трудового права и права социального обеспечения имени К. Н. Гусова Надежда Чёрных.

Источник: Life.ru

«В 2027 году россиян ждёт 247 рабочих дней», — заявила специалист. По её словам, общее количество дней отдыха, включая выходные и государственные праздники, составит 118 дней.

Июль 2026 года в России пройдёт без дополнительных нерабочих праздничных дней. Официальных праздников, которые дают выходной, в этом месяце тоже нет. По производственному календарю на июль приходится 23 рабочих дня и восемь выходных. Но это не значит, что месяц пустой и грустный. Life.ru рассказывает про праздники июле 2026-го — от Дня семьи, любви и верности до Дня системного администратора.

Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.