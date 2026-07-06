Россиян в 2027 году ожидают 247 рабочих дней

Июль 2026 года в России пройдёт без дополнительных нерабочих праздничных дней. Официальных праздников, которые дают выходной, в этом месяце тоже нет. По производственному календарю на июль приходится 23 рабочих дня и восемь выходных. Но это не значит, что месяц пустой и грустный. Life.ru рассказывает про праздники июле 2026-го — от Дня семьи, любви и верности до Дня системного администратора.