Впервые создана спецодежда для ботанического сада

«Студенты Донецкого госуниверситета экономики и торговли прошли путь от эскизов до проектной работы, в которой представили свое видение ребрендинга Донецкого ботанического сада», — рассказала замруководителя центра передовых решений, трансфера технологий центра «Мой бизнес» Александра Николаева.