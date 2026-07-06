Впервые создана спецодежда для ботанического сада

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Донецке разработали одежду для садовников ботанического сада и его посетителей.
Она была создана в рамках дизайн-школы «Сад брендов».
«Студенты Донецкого госуниверситета экономики и торговли прошли путь от эскизов до проектной работы, в которой представили свое видение ребрендинга Донецкого ботанического сада», — рассказала замруководителя центра передовых решений, трансфера технологий центра «Мой бизнес» Александра Николаева.
В октябре 2026 года состоится презентация готовой одежды.
Об этом сообщил Тг-канал «Донбасс решает».
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