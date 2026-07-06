Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Впервые создана спецодежда для ботанического сада

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Донецке разработали одежду для садовников ботанического сада и его посетителей.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Донецке разработали одежду для садовников ботанического сада и его посетителей.

Она была создана в рамках дизайн-школы «Сад брендов».

«Студенты Донецкого госуниверситета экономики и торговли прошли путь от эскизов до проектной работы, в которой представили свое видение ребрендинга Донецкого ботанического сада», — рассказала замруководителя центра передовых решений, трансфера технологий центра «Мой бизнес» Александра Николаева.

В октябре 2026 года состоится презентация готовой одежды.

Об этом сообщил Тг-канал «Донбасс решает».

16+