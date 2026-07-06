В Караганде сотни домбристов одновременно исполнили легендарный кюй «Адай»

На площади перед Академическим казахским драматическим театром имени Сакена Сейфуллина собрались профессиональные музыканты, преподаватели, студенты, воспитанники музыкальных школ и любители национального искусства, передает DKNews.kz.
Главным событием праздника стало массовое исполнение легендарного кюя Курмангазы «Адай», который одновременно сыграли сотни участников вместе с оркестром казахских народных инструментов имени Таттимбета.
Почетным гостем стал известный кюйши Турар Алипбаев.
В праздничных мероприятиях принял участие заслуженный артист Казахстана, профессор, домбрист, кюйши и композитор Турар Алипбаев.
По его словам, интерес к национальному инструменту в последние годы заметно вырос.
«Сегодня интерес к домбре заметно возрос. Государство создаёт условия, чтобы дети могли бесплатно обучаться игре на национальном инструменте. И это даёт результат: когда идёшь по улицам города, всё чаще встречаешь маленьких детей разных национальностей с домброй. Они обучаются игре на инструменте в детском саду, затем в школе. И для них домбра становится не просто музыкальным инструментом, а частью культуры и традиций. Это очень радует, потому что через молодёжь и детей сохраняется наше наследие. Поздравляю всех жителей нашей многонациональной страны с праздником!» — говорит Турар Алипбаев.
Домбра стала частью жизни юных музыкантов.
Одной из участниц акции стала 13-летняя Злата Тарадина, которая уже пять лет обучается игре на домбре во Дворце школьников № 2.
«Заниматься домброй мне предложили родители. Благодаря преподавателю из кружка “Ата Толғауы” Бибигуль Тлеухановой я освоила несколько крупных произведений, участвую в конкурсах и уже не раз занимала призовые места. Домбра стала для меня важной частью моей жизни», — поделилась юная исполнительница.
Кульминацией праздника стало исполнение «Адая».
Праздничную программу открыл оркестр имени Таттимбета, исполнивший знаменитый кюй Курмангазы «Балбырауын».
После этого перед зрителями выступили участники творческой акции, а финалом стало совместное исполнение кюя «Адай».
В этот момент площадь превратилась в единую концертную сцену, где сотни домбр звучали как один большой оркестр.
Организатором мероприятия выступило Управление культуры, архивов и документации Карагандинской области.
Какой эффект ожидается.
Подобные акции помогают сохранять традиции казахского музыкального искусства, поддерживают интерес молодежи к игре на домбре и делают национальную культуру ближе новым поколениям. Массовые выступления также способствуют популяризации казахского музыкального наследия и укреплению уважения к духовным ценностям страны.