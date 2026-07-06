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В Караганде сотни домбристов одновременно исполнили легендарный кюй «Адай»

В Караганде Национальный день домбры отметили масштабной музыкальной акцией «Домбыра — ұлт қазынасы».

Источник: Деловой Казахстан

На площади перед Академическим казахским драматическим театром имени Сакена Сейфуллина собрались профессиональные музыканты, преподаватели, студенты, воспитанники музыкальных школ и любители национального искусства, передает DKNews.kz.

Главным событием праздника стало массовое исполнение легендарного кюя Курмангазы «Адай», который одновременно сыграли сотни участников вместе с оркестром казахских народных инструментов имени Таттимбета.

Почетным гостем стал известный кюйши Турар Алипбаев.

В праздничных мероприятиях принял участие заслуженный артист Казахстана, профессор, домбрист, кюйши и композитор Турар Алипбаев.

По его словам, интерес к национальному инструменту в последние годы заметно вырос.

«Сегодня интерес к домбре заметно возрос. Государство создаёт условия, чтобы дети могли бесплатно обучаться игре на национальном инструменте. И это даёт результат: когда идёшь по улицам города, всё чаще встречаешь маленьких детей разных национальностей с домброй. Они обучаются игре на инструменте в детском саду, затем в школе. И для них домбра становится не просто музыкальным инструментом, а частью культуры и традиций. Это очень радует, потому что через молодёжь и детей сохраняется наше наследие. Поздравляю всех жителей нашей многонациональной страны с праздником!» — говорит Турар Алипбаев.

Домбра стала частью жизни юных музыкантов.

Одной из участниц акции стала 13-летняя Злата Тарадина, которая уже пять лет обучается игре на домбре во Дворце школьников № 2.

«Заниматься домброй мне предложили родители. Благодаря преподавателю из кружка “Ата Толғауы” Бибигуль Тлеухановой я освоила несколько крупных произведений, участвую в конкурсах и уже не раз занимала призовые места. Домбра стала для меня важной частью моей жизни», — поделилась юная исполнительница.

Кульминацией праздника стало исполнение «Адая».

Праздничную программу открыл оркестр имени Таттимбета, исполнивший знаменитый кюй Курмангазы «Балбырауын».

После этого перед зрителями выступили участники творческой акции, а финалом стало совместное исполнение кюя «Адай».

В этот момент площадь превратилась в единую концертную сцену, где сотни домбр звучали как один большой оркестр.

Организатором мероприятия выступило Управление культуры, архивов и документации Карагандинской области.

Какой эффект ожидается.

Подобные акции помогают сохранять традиции казахского музыкального искусства, поддерживают интерес молодежи к игре на домбре и делают национальную культуру ближе новым поколениям. Массовые выступления также способствуют популяризации казахского музыкального наследия и укреплению уважения к духовным ценностям страны.