В Караганде сотни домбристов одновременно исполнили легендарный кюй «Адай»

«Сегодня интерес к домбре заметно возрос. Государство создаёт условия, чтобы дети могли бесплатно обучаться игре на национальном инструменте. И это даёт результат: когда идёшь по улицам города, всё чаще встречаешь маленьких детей разных национальностей с домброй. Они обучаются игре на инструменте в детском саду, затем в школе. И для них домбра становится не просто музыкальным инструментом, а частью культуры и традиций. Это очень радует, потому что через молодёжь и детей сохраняется наше наследие. Поздравляю всех жителей нашей многонациональной страны с праздником!» — говорит Турар Алипбаев.