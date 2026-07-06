Ради заграницы житель Красноярского края погасил долг перед бывшей женой

Ради того, чтобы получить разрешение на выезд за границу, житель Нижнеингашского района рассчитался по всем долгам перед бывшей супругой. Дело было так: во время развода суд постановил, что приобретенный в браке снегоболотоход остается у мужчины, но жене он должен выплатить половину — 277,9 тысяч рублей.