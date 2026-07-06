Ради заграницы житель Красноярского края погасил долг перед бывшей женой

Ради того, чтобы получить разрешение на выезд за границу, житель Нижнеингашского района рассчитался по всем долгам перед бывшей супругой. Дело было так: во время развода суд постановил, что приобретенный в браке снегоболотоход остается у мужчины, но жене он должен выплатить половину — 277,9 тысяч рублей.
Однако выйдя из зала суда, свободный от брачных уз человек тут же позабыл обо всем. И на предупреждение судебных приставов не реагировал. И настал момент, когда его банковский счет оказался заблокированным плюс пристав наложил запрет на какие-либо операции с имуществом и запрет покидать территорию России.
А тут мужчине понадобилось лететь за границу. Деньги сразу нашлись, в том числе и на исполнительский сбор.