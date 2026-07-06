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Ради заграницы житель Красноярского края погасил долг перед бывшей женой

Мужчина из мести бывшей жене не возвращал ей половину имущества на 288 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда

Ради того, чтобы получить разрешение на выезд за границу, житель Нижнеингашского района рассчитался по всем долгам перед бывшей супругой. Дело было так: во время развода суд постановил, что приобретенный в браке снегоболотоход остается у мужчины, но жене он должен выплатить половину — 277,9 тысяч рублей.

Однако выйдя из зала суда, свободный от брачных уз человек тут же позабыл обо всем. И на предупреждение судебных приставов не реагировал. И настал момент, когда его банковский счет оказался заблокированным плюс пристав наложил запрет на какие-либо операции с имуществом и запрет покидать территорию России.

А тут мужчине понадобилось лететь за границу. Деньги сразу нашлись, в том числе и на исполнительский сбор.