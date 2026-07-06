В России могут ввести выплаты за длительный брак: что известно

В России намерены поощрить долгие браки. В стране могут ввести федеральную выплату в 20 тысяч рублей супружеским парам. Как предложила депутат Госдумы Татьяна Буцкая, поощрение должно назначаться от 50 лет брака. Она подчеркнула, что выплату стоит индексировать по мере увеличения числа совместных лет жизни, пишет РИА Новости.