В России могут ввести выплаты за длительный брак: что известно

В России намерены поощрить долгие браки. В стране могут ввести федеральную выплату в 20 тысяч рублей супружеским парам. Как предложила депутат Госдумы Татьяна Буцкая, поощрение должно назначаться от 50 лет брака. Она подчеркнула, что выплату стоит индексировать по мере увеличения числа совместных лет жизни, пишет РИА Новости.
Парламентарий напомнила о действии таких мер в отдельных регионах. Она предложила расширить программу на всю страну.
«Обеспечить единообразный подход к поздравлению семей, проживших в браке 50 лет и более, а именно установить ориентир в размере не менее 20 000 рублей к 50-летию брака», — уточнила Татьяна Буцкая.
Субсидия на свадьбу для впервые вступающих в брак также может появиться в РФ. Эта мера способна стать хорошей поддержкой для молодых семей.