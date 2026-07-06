В районе имени Лазо две женщины отдали мошенникам более 600 тысяч рублей

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю, 78-летняя жительница посёлка Переяславка получила звонок от неизвестного, который представился сотрудником госучреждения. Он сообщил, что пенсионерке полагается подарок. Для его получения женщина продиктовала номер СНИЛС. Затем ей перезвонил другой человек, представившийся сотрудником правоохранительных органов. Он убедил пожилую женщину, что её персональные данные попали к мошенникам, и для сохранения сбережений нужно передать 600 тысяч рублей курьеру. Пенсионерка выполнила указания, но позже поняла, что её обманули.