В районе имени Лазо две женщины отдали мошенникам более 600 тысяч рублей

В районе имени Лазо Хабаровского края за один день две местные жительницы стали жертвами дистанционных мошенников. Общий ущерб превысил полмиллиона рублей. Схемы обмана оказались разными, но обе женщины потеряли деньги. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю, 78-летняя жительница посёлка Переяславка получила звонок от неизвестного, который представился сотрудником госучреждения. Он сообщил, что пенсионерке полагается подарок. Для его получения женщина продиктовала номер СНИЛС. Затем ей перезвонил другой человек, представившийся сотрудником правоохранительных органов. Он убедил пожилую женщину, что её персональные данные попали к мошенникам, и для сохранения сбережений нужно передать 600 тысяч рублей курьеру. Пенсионерка выполнила указания, но позже поняла, что её обманули.
Во втором случае 43-летняя жительница посёлка Мухен получила звонок от лжесотрудников, которые сообщили, что её персональные данные похищены и на её имя оформлен кредит. Для сохранения имущества женщину убедили перевести 79 тысяч рублей на «безопасный счёт». Она сделала это, но деньги пропали.
По данным фактам возбуждены уголовные дела по частям 2 и 3 статьи 159 Уголовного кодекса РФ («Мошенничество»). Полиция устанавливает причастных к преступлениям.
Правоохранители напоминают: не переводите деньги на счета незнакомцев. «Безопасных счетов» не существует. При подозрительных звонках кладите трубку.
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