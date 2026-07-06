Учебный корабль «Перикоп» отправился в дальний штурманский поход

Путешествие продлится до середины декабря 2026 года. За это время корабль пройдет около 30 тысяч морских миль по Северному морскому пути, четырем океанам и десяткам морей и проливов. Маршрут включает посещение российских и зарубежных портов, в том числе во Вьетнаме, Камбодже, Мозамбике, Конго и Гвинее.