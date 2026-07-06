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Учебный корабль «Перикоп» отправился в дальний штурманский поход

Учебный корабль Балтийского флота «Перикоп» отправился в дальний штурманский поход для проведения практики с курсантами.

Источник: Аргументы и факты

Учебный корабль Балтийского флота «Перекоп» отправился из Балтийска в продолжительный штурманский поход, в ходе которого курсанты военно-морских учебных заведений Минобороны России пройдут практическую подготовку.

Вместе с российскими будущими офицерами на борту находятся и военнослужащие из дружественных стран, обучающиеся в российских военных вузах.

Во время плавания курсанты будут совершенствовать навыки навигации, управления кораблем и несения вахты в сложных условиях. Для них также организуют занятия на современных тренажерах, установленных непосредственно на судне. По итогам похода участникам предстоит сдать зачеты по профильным дисциплинам.

Путешествие продлится до середины декабря 2026 года. За это время корабль пройдет около 30 тысяч морских миль по Северному морскому пути, четырем океанам и десяткам морей и проливов. Маршрут включает посещение российских и зарубежных портов, в том числе во Вьетнаме, Камбодже, Мозамбике, Конго и Гвинее.

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