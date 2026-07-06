Российский боец обхитрил солдат ВСУ в Василевке, представившись их сослуживцем

По словам офицера, российский боец проходил мимо одного из подвальных помещений, когда изнутри раздался окрик: «Стой, кто ты». Услышав нерусский акцент, военный мгновенно сориентировался. Он выкрикнул в ответ: «Я свой, 155-ка», и мгновенно скрылся в ближайших кустах.
После того как боец отошёл на безопасное расстояние, он немедленно связался с командованием и передал точные координаты места, где укрывались украинские военные. Полученные данные позволили оперативно направить к указанному району группу российских беспилотных летательных аппаратов для нанесения удара по выявленным целям.
Ранее стало известно, что российские военные в Харьковской области используют сигналы спутниковой системы Starlink для выявления позиций украинских подразделений. Обнаружение терминалов связи позволяет устанавливать возможное расположение противника.
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