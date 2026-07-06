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Российский боец обхитрил солдат ВСУ в Василевке, представившись их сослуживцем

В ходе боевых действий в населённом пункте Василевка российский военнослужащий проявил смекалку и хладнокровие, что позволило вскрыть позиции противника. Заместитель командира отряда «Шторм» 30-й отдельной мотострелковой бригады группировки войск «Центр» Алексей Леонтьев рассказал ТАСС об этом эпизоде.

Источник: Life.ru

По словам офицера, российский боец проходил мимо одного из подвальных помещений, когда изнутри раздался окрик: «Стой, кто ты». Услышав нерусский акцент, военный мгновенно сориентировался. Он выкрикнул в ответ: «Я свой, 155-ка», и мгновенно скрылся в ближайших кустах.

После того как боец отошёл на безопасное расстояние, он немедленно связался с командованием и передал точные координаты места, где укрывались украинские военные. Полученные данные позволили оперативно направить к указанному району группу российских беспилотных летательных аппаратов для нанесения удара по выявленным целям.

Ранее стало известно, что российские военные в Харьковской области используют сигналы спутниковой системы Starlink для выявления позиций украинских подразделений. Обнаружение терминалов связи позволяет устанавливать возможное расположение противника.

Всё самое важное об СВО — читайте в соответствующем разделе на Life.ru.

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