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Мэрия Волгограда подлатает крышу за 11,2 млн рублей

В Волгограде приведут в порядок крышу исторического здания, в котором раньше располагался Царицынский банк.

В Волгограде приведут в порядок крышу исторического здания, в котором раньше располагался Царицынский банк. В настоящее время в здании на пересечении улиц Володарского, 5 и Советской, 9 — в объекте культурного наследия регионального значения — расположена администрация Волгограда.

Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на портал RosTender.info, на проведение работ из городского бюджета выделено 11,2 миллиона рублей.

Работы планируют провести за 90 дней. Главная задача ремонта — надёжно защитить старинное здание от протечек и сохранить его исторический облик.

Фото: архив ИА «Высота 102».