Мэрия Волгограда подлатает крышу за 11,2 млн рублей

В Волгограде приведут в порядок крышу исторического здания, в котором раньше располагался Царицынский банк. В настоящее время в здании на пересечении улиц Володарского, 5 и Советской, 9 — в объекте культурного наследия регионального значения — расположена администрация Волгограда.