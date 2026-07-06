Резкий рывок в Запорожье: на СВО наметился важный перелом

На Запорожском направлении российская артиллерия нанесла сокрушительный удар по опорным пунктам и блиндажам ВСУ. Гаубицы Д-30 группировки войск «Восток» отработали по позициям противника, и, по данным экспертов, в момент удара там могли находиться не только украинские командиры, но и высокопоставленные специалисты из стран НАТО. В эксклюзивном комментарии для aif.ru военный эксперт Борис Джерелиевский рассказал, почему западные советники оказались в зоне поражения и как дальше будет развиваться ситуация на направлении.
Удар по командованию: что уничтожено в Запорожской области.
Артиллерийские подразделения группировки войск «Восток» продолжают систематически уничтожать инфраструктуру противника на Запорожском направлении. На этот раз под удар гаубиц Д-30 попали опорные пункты и блиндажи ВСУ. Как сообщили в Министерстве обороны РФ, удары были точными и эффективными — фортификационные сооружения противника полностью разрушены.
В эксклюзивном комментарии aif.ru военный эксперт Борис Джерелиевский объяснил, что российские военные получают информацию о расположении подобных объектов оперативно и отрабатывают её с высокой точностью.
«Уничтожение фортификационных сооружений противника, в том числе блиндажей, ведется постоянно. Все это отслеживается с воздуха, используется также и агентурная разведка, потому что среди самих украинских военных все больше людей, готовых сотрудничать с нами. Информацию мы получаем достаточно оперативно. Сейчас предельно отработаны механизмы между получением информации и ее реализацией», — сказал он.
Эффективность взаимодействия разведки и артиллерии уже не раз доказывала себя на поле боя. ВСУ всё чаще не могут скрыть свои позиции, и удары российской армии наносятся по ключевым точкам обороны противника.
Кто навсегда остался в блиндажах.
Самое важное в этой истории — возможное присутствие иностранных специалистов в уничтоженных блиндажах. По мнению Джерелиевского, в момент удара там могли находиться не только украинские военные, но и представители стран НАТО — инструкторы, советники, а также операторы западной техники.
«В уничтоженных блиндажах, возможно, находился пункт управления, то есть в момент удара там мог быть начальствующий состав. Там могли быть и операторы дронов. Есть информация, что речь может идти и об иностранцах. Это не просто наемники, пушечное мясо, которым сейчас разбавляют украинские формирования, а достаточно высокие чины, инструкторы или советники. У противника есть интерес к изучению опыта применения вооружений, которые западные партнеры поставляют ВСУ», — объяснил Джерелиевский.
По данным эксперта, речь может идти о дронах Hornet американского производства. Эти беспилотники, которые Запад поставляет Украине, требуют специальной подготовки и обслуживания. Именно поэтому на линии фронта могут находиться американские или британские специалисты, которые контролируют их применение и собирают данные о боевой эффективности.
«Западным специалистам явно очень интересно отслеживать результаты их применения, боевой опыт их использования. Тут надо учитывать, что именно с территории оккупированной части Запорожской области киевский режим пытается наносить удары по коммуникациям, которые связывают материковую часть с Крымом, и по самому полуострову. По этой причине западные специалисты могут находиться на этой территории и попасть под удар нашей артиллерии и авиации», — резюмировал он.
Таким образом, удар по блиндажам в Запорожской области мог стать не только поражением ВСУ, но и прямым попаданием по иностранным военным советникам.
Что планирует Зеленский в Запорожье?
Украинское командование сейчас более заинтересовано ситуацией в ДНР, где накануне ВС РФ завершили освобождение Константиновки. Как отметил в эксклюзивном комментарии aif.ru Борис Джерелиевский, Зеленский может начать переброску войск с запорожского направления на донецкое, чтобы попытаться изменить ситуацию после провала.
«Сейчас именно в медийном и в политическом плане ДНР представляет больший интерес для неприятеля. Тем более что в разговоре с Трампом наш президент объявил ему о взятии Константиновки. Думаю, что они будут пытаться каким-то образом если не остановить наше наступление, но снизить его темпы», — объяснил военный эксперт.
Освобождение Константиновки стало серьёзным ударом по имиджу украинского руководства. Потеря города не только ослабила оборону ВСУ в ДНР, но и открыла российским войскам путь на Дружковку и Славянск. В этих условиях Зеленскому необходимо срочно продемонстрировать Западу, что он способен переломить ситуацию.
Единственный доступный ресурс — это войска, находящиеся на других направлениях. Запорожское направление, хотя и остаётся важным, может быть ослаблено в пользу ДНР, где сейчас решается судьба обороны всего Донбасса.
Цепная реакция: к чему приведёт переброска частей из Запорожья.
Однако, как подчёркивает Джерелиевский, это решение может стать для ВСУ фатальным. Переброска войск с одного направления на другое — всегда риск, особенно когда линия фронта нестабильна.
«Это вызовет цепную реакцию: сейчас они начнут переброску подразделений, в том числе и с запорожского направления, несмотря на то что оно, конечно, является очень важным для противника, и ситуация там тоже угрожающая для ВСУ. Это, в свою очередь, откроет для нас дополнительные возможности в Запорожье», — сказал он.
Иными словами, попытка Зеленского реабилитироваться в глазах западных партнеров приведёт к ослаблению позиций ВСУ в Запорожье. Российские войска, получив оперативный простор, могут воспользоваться этим и начать наступление на этом направлении.