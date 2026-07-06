Алматы обошел Астану в рейтинге самых дорогих городов мира

Алматы расположился на 409-м месте, вслед за столицей Малайзии. Почти следом за Алматы разместился грузинский Тбилиси. Что касается казахстанской столицы, то Астана в обновленном рейтинге на середину 2026 года заняла 469-е место. Так, в Астане дешевле, чем в известных Баку и Батуми, но дороже, чем в столице Украины.