В Финляндии задумались перекрыть Финский залив: в чем причина

Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен заявил, что Финский залив может перекрываться из-за необходимости уничтожения украинских беспилотников. В интервью газете Ilta-Sanomat он пояснил, что ограничения, введенные в субботу утром, были связаны с массированной атакой БПЛА на Санкт-Петербург.
Хяккянен подчеркнул, что из-за узости Финского залива ситуация может меняться за считанные минуты, поэтому для безопасной ликвидации дронов приходится перекрывать воздушное и морское движение. Министр призвал местных жителей внимательно следить за официальными предупреждениями о появлении беспилотников.
Как сообщал губернатор Александр Беглов, утром в субботу Санкт-Петербург подвергся масштабной атаке БПЛА.
Финский залив — узкий морской рукав Балтийского моря между Финляндией, Россией и Эстонией — в последние месяцы превратился в зону повышенного внимания из-за украинских беспилотников. С конца марта финские власти неоднократно сообщали об обнаружении дронов в своем воздушном пространстве, которые, по данным правоохранителей, имели украинское происхождение. Как минимум три из них несли неразорвавшиеся боеприпасы.