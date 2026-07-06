Цены на бензин в Ростове выросли до 149 рублей

Существенно выше цены на заправках «Экон Ойл»: так, АИ‑92 реализуют от 82,49 рублей, АИ‑95 — от 88,49 рублей, а дизельное топливо — за 92,99 рублей. Разница между минимальной и максимальной стоимостью одного и того же вида топлива достигает нескольких десятков рублей.