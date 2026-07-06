Цены на бензин в Ростове выросли до 149 рублей

По данным сервиса, стоимость горючего заметно отличается в зависимости от сети АЗС. Наиболее доступные расценки — в сетях «Газпромнефть» и «Роснефть»: например, АИ‑92 здесь стоит порядка 64−65 рублей, а АИ‑95 — около 71−74 рублей.
Существенно выше цены на заправках «Экон Ойл»: так, АИ‑92 реализуют от 82,49 рублей, АИ‑95 — от 88,49 рублей, а дизельное топливо — за 92,99 рублей. Разница между минимальной и максимальной стоимостью одного и того же вида топлива достигает нескольких десятков рублей.
В Ростове зафиксирован резкий рост цен на бензин АИ‑95 на АЗС сети Teboil. Если в начале недели стоимость топлива составляла 89,90 ₽ за литр, то к текущему моменту цена достигла 149 ₽ Таким образом, подорожание составило почти 60 рублей.