Над Ленинградской областью сбито 36 беспилотников

Средства противовоздушной обороны уничтожили 36 беспилотных летательных аппаратов противника в небе над Ленинградской областью. Об этом в своем канале в «Максе» сообщил губернатор региона Александр Дрозденко. По словам главы региона, боевая работа продолжается.
В связи с атакой аэропорт Пулково ввел временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом информирует Росавиация. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, отмечается в сообщении ведомства.
Информации о пострадавших или разрушениях на земле не поступало.
Узнать больше по теме
Биография Александра Дрозденко
Александр Дрозденко — российский политик, много лет занимающий пост губернатора Ленинградской области. В этом тексте — его биография, карьерный путь, а также интересные факты о чиновнике и основная информация о его жизни и деятельности.Читать дальше