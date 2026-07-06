Глава МВД Тувы призвал не поддаваться провокациям в поисках детей

Министр внутренних дел Тувы Юрий Завьялов обратился к жителям республики с просьбой сохранять спокойствие и не реагировать на непроверенную информацию о пропавших девочках.
В соцсетях и мессенджерах распространились слухи, что дети находятся в одном из домов в районе Ближнего Каа-Хема, что спровоцировало стихийное скопление людей у указанного здания.
«Лишний раз прошу не провоцировать. Это уже нарушение общественного порядка, предусмотрена административная ответственность. Это точно не поможет разобраться и найти наших детей», — заявил Завьялов.
Министр подчеркнул, что дом не имеет отношения к происшествию, поиски продолжаются. Он призвал граждан доверять только официальной информации и поблагодарил волонтёров за помощь.
Напомним, девочки пропали вечером 1 июля. На берегу Енисея нашли их телефоны и обувь. Поиски продолжаются.
Ранее мы сообщали, что более 700 волонтёров ежедневно ищут пропавших девочек в Туве.