Прокуратура предупредила о наказании за проделки в Ночь Творила

Так, если ущерб менее 5 000 рублей, по ст. 7.17 КоАП РФ грозит штраф от 300 до 500 рублей. Когда ущерб для потерпевшего является значительным (от 5 000 рублей), наступает уже уголовная ответственность по ст. 167 УК РФ: штраф до 40 000 рублей, обязательные или принудительные работы, либо лишение свободы на срок до 2 лет.