Прокуратура предупредила о наказании за проделки в Ночь Творила

Прокуратура Красноярского края напомнила об ответственности, которая может наступить после шалостей с причинением вреда на Ночь Творила.
В ведомстве отметили, что в канун языческого праздника Ивана Купалы, в ночь с 6 на 7 июля, в современном видении некоторых людей изначальные народные безобидные забавы превратились в умышленную порчу и уничтожение чужого имущества.
Жителей предупреждают, что закон не делает скидок на традиции. Наказание за такие деяния предусмотрено как административное, так и уголовное, а степень ответственности зависит от обстоятельств, размера ущерба и ряда других факторов.
Так, если ущерб менее 5 000 рублей, по ст. 7.17 КоАП РФ грозит штраф от 300 до 500 рублей. Когда ущерб для потерпевшего является значительным (от 5 000 рублей), наступает уже уголовная ответственность по ст. 167 УК РФ: штраф до 40 000 рублей, обязательные или принудительные работы, либо лишение свободы на срок до 2 лет.
Рисунки на стенах, порча скамеек, остановок и аналогичные проделки квалифицируются не просто как порча имущества, а как акт вандализма (ст. 214 УК РФ). Важным специфическим признаком является совершение преступления именно в общественном месте, так как значение имеет доступность результата действий злоумышленника для неопределенного круга лиц. Таким нарушителям грозит штраф до 40 000 рублей, обязательные работы, исправительные работы или арест до 3 месяцев.
Более суровое наказание предусмотрено, если все вышеперечисленные деяния совершены группой лиц, из хулиганских побуждений, по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды, либо в отношении какой-либо социальной группы, путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом, либо повлекли по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия.
Во всех случаях кроме административного или уголовного наказания, виновный обязан будет возместить ущерб в полном объеме по ст. 1064 ГК РФ.