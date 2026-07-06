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Боец из Хабаровского края спас сослуживцев от дронов ВСУ

Военнослужащий железнодорожного соединения Восточного военного округа, дислоцированного в Хабаровском крае, ефрейтор Данила Судденко, спас сослуживцев от украинских дронов.

Военнослужащий железнодорожного соединения Восточного военного округа, дислоцированного в Хабаровском крае, ефрейтор Данила Судденко, спас сослуживцев от украинских дронов.

Как рассказали «РГ» в пресс-службе ВВО, ефрейтор вместе с боевыми товарищами восстанавливал связь между штурмовыми подразделениями вблизи линии боевых действий. Во время движения он заметил два приближающихся вражеских fpv-дрона. Предупредив группу об опасности, Данила выстрелил в беспилотники и уничтожил их.

Группа преодолела опасный участок и установила оборудование связи.

За проявленнную отвагу ефрейтор награжден медалью «За воинскую доблесть» II степени.

В ВВО добавили, что Данила Судденко был призван на военную службу осенью 2024 года, а затем заключил контракт с Минобороны РФ.