Боец из Хабаровского края спас сослуживцев от дронов ВСУ

Как рассказали «РГ» в пресс-службе ВВО, ефрейтор вместе с боевыми товарищами восстанавливал связь между штурмовыми подразделениями вблизи линии боевых действий. Во время движения он заметил два приближающихся вражеских fpv-дрона. Предупредив группу об опасности, Данила выстрелил в беспилотники и уничтожил их.