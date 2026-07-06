Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Хендерсон получил травму во время празднования победы сборной Англии

Футболист попытался перепрыгнуть через рекламные щиты и неудачно упал.

ЛОНДОН, 6 июля. /ТАСС/. Футболист сборной Англии Джордан Хендерсон получил травму во время празднования в матче ⅛ финала чемпионата мира с командой Мексики и покинул поле на носилках. Об этом сообщает британская газета The Sun.

Сборная Англии со счетом 3:2 обыграла команду Мексики в матче ⅛ финала чемпионата мира. После финального свистка англичане подошли к трибунам с болельщиками. Хендерсон пытался перепрыгнуть через рекламные щиты и неудачно упал. Футболисту потребовалась экстренная медицинская помощь, и его унесли на носилках.

«Хендерсон просто упал. Думаю, с ним все в порядке», — сказал нападающий сборной Англии Гарри Кейн.

Хендерсон остался в запасе в этом матче, но получил желтую карточку на восьмой добавленной минуте за неспортивное поведение, находясь на скамейке запасных.

Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике. В нем впервые принимают участие 48 команд. Турнир завершится 19 июля. Его действующим победителем является сборная Аргентины.

Узнать больше по теме
Мексика: отношения с США, борьба с картелями и интересные факты
Это одна из крупнейших стран Северной Америки с непростой политической повесткой. Страна играет ключевую роль в региональной безопасности, торговле с США и глобальных производственных цепочках, но много проблем доставляют известные на весь мир наркокартели. В этом материале — главное о Мексике.
Читать дальше