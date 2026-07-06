Хендерсон получил травму во время празднования победы сборной Англии

ЛОНДОН, 6 июля. /ТАСС/. Футболист сборной Англии Джордан Хендерсон получил травму во время празднования в матче ⅛ финала чемпионата мира с командой Мексики и покинул поле на носилках. Об этом сообщает британская газета The Sun.
Сборная Англии со счетом 3:2 обыграла команду Мексики в матче ⅛ финала чемпионата мира. После финального свистка англичане подошли к трибунам с болельщиками. Хендерсон пытался перепрыгнуть через рекламные щиты и неудачно упал. Футболисту потребовалась экстренная медицинская помощь, и его унесли на носилках.
«Хендерсон просто упал. Думаю, с ним все в порядке», — сказал нападающий сборной Англии Гарри Кейн.
Хендерсон остался в запасе в этом матче, но получил желтую карточку на восьмой добавленной минуте за неспортивное поведение, находясь на скамейке запасных.